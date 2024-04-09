自洪灾影响区域疏散人口已接近8.8万

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦紧急情况部消息，自哈萨克斯坦春季融雪洪水爆发以来，截至 4 月 9 日，已有接近 8.8万人被疏散，其中包括 约3万名儿童。

据该部称，目前各地的临时安置中心总计容纳了8 472人，其中包括4,055名儿童。

救援人员还从被水淹没区域向安全地点转移了 82 315头牲畜。

全国心理咨询热线已经开通，中心的心理学家为受洪水影响的人们提供紧急心理援助，截至目前共接到1130个咨询电话。

截至目前，紧急情况部和地方政府已共同抽排融雪洪水超过800万立方米，共有约2.3万名救援人员、2500多台技术设备、448台排水装置和131艘水上交通工具和6架空中载具投入到救援工作中。

另据水资源和灌溉部消息称，当前东哈州水库平均蓄水量为 62%，预计本周将达到最高水位。

由于扎伊赫河在俄罗斯境内部分水位上涨，并形成洪水灾害，该部通过与俄罗斯联邦水文气象和环境监测局的密切合作，正在对扎伊赫河（乌拉尔河）水文数据进行监测。

预计俄境内的扎伊赫河洪峰将在10~15天内抵达哈国境内，为防止这些水流对河流两岸形成新的洪水，水资源和灌溉部以及西哈州和阿特劳州政府已经对河床的冰层进行了清除工作，尽可能减少对水流的阻碍。

与此同时，对托博尔河的监测也在持续。托博尔河是额尔齐斯河的重要支流，主要流经哈萨克斯坦，但其上游延伸至俄罗斯。哈俄水利部门也对该河流的水文数据进行了交换。

西哈州的四个大型水库平均蓄水率为65%，当地主要河流的水位也在上升当中。

阿克莫拉和阿克托别州的水库均已处于满水状态，不过当地的洪水高峰已过。卡拉干达州也已经基本度过了洪灾最严重阶段。

库斯塔奈和北哈州的洪水仍在持续。阿特劳州河流的水位则正在下降。

在遭遇水灾的同时，来自国际社会的声援也随之而来。此前吉尔吉斯已经向哈萨克斯坦提供了300吨人道主义援助，土耳其也表达了援助的意愿。尔阿塞拜疆也就洪水向哈萨克斯坦表示了慰问。

值得一提的是，哈政府已决定组建哈萨克斯坦国家水文地质局，其主要职责包括推动地下水资源治理数字化；建立水文地质和地下水文模型数据库；利用遥感数据创建和管理数字/制图数据库和系统。

【编译：木合塔尔·木拉提】