阿斯塔纳车队连续三个赛段登上环波兰自行车赛领奖台

本赛段全长161.9公里，从扎甘出发，终点设在卡尔帕奇。比赛最后阶段，三名车手组成领先集团展开冠军争夺。最后一公里，一名对手率先发起进攻，斯卡罗尼是唯一成功跟上的车手。尽管他在最后冲刺阶段迅速缩小差距，但最终仍以微弱劣势获得第二名。

本赛段冠军由巴特·莱门（Bart Lemmen）夺得，法国车手阿克塞尔·洛朗斯（Axel Laurance，Netcompany INEOS）获得季军。

赛后，斯卡罗尼表示，距离冠军仅一步之遥令人感到遗憾。他说，在最后一个爬坡阶段，自己一直按照既定节奏骑行，希望将体力保留到最后300米冲刺。当看到领先车手速度有所下降时，他全力加速，但最终仍差一点赢得比赛。由于在倒数第二个爬坡后与队友出现短暂迟滞，领先车手得以拉开距离，而在湿滑的下坡路段，他也不愿冒险追击，因此未能完全追回差距。

斯卡罗尼同时表示，车队当天表现十分出色，队友将他完美带到决胜时刻。目前自己的竞技状态良好，并成功在总成绩榜竞争中赢得了几秒优势，接下来的比赛仍将继续向赛段冠军发起冲击。

这是XDS Astana Team在本届环波兰自行车赛连续第三个赛段登上领奖台。此前，亚历山德罗·罗梅莱（Alessandro Romele）在第三赛段获得季军，马泰奥·马卢切利（Matteo Malucelli）则在第二赛段收获季军。