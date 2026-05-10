哈通社调查：哈萨克斯坦各市自行车与电单车租赁价格概览

目前，自行车仍是广受欢迎的休闲与代步工具。租赁商通常按时或按天收费，部分城市还针对高频用户推出专属月卡。

滑板车情况则有所不同。虽然部分城市该服务曾暂停，但全国大多数地区智能停车点仍在运作。此外，夏季休养区、公园、步行街及滨河路的个人租赁点也很普遍。本次调研重点对比了一小时租赁的平均成本。

自行车租赁

调研显示，卡拉干达和杰兹卡兹甘价格最高，每小时3,000至6,000坚戈。乌勒套州略低。

阿斯塔纳和阿克托别每小时约3,000坚戈。首都部分高档地段可能更高，但市场上有2,000至4,000坚戈的选择。

库斯塔奈采取分级收费：普通自行车2,300坚戈/小时，高速型3,000坚戈起，儿童车1,500至1,800坚戈。

阿拉木图标准价3,000坚戈，游客密集区有所上浮。奇姆肯特价格跨度大，从1,000至3,000坚戈不等（视车型而定），儿童票减半；当地人常选4小时套餐，约5,000至6,000坚戈。

巴甫洛达尔滨河公园：成人2,000坚戈，儿童1,500坚戈，带儿童座椅双人车2,500坚戈/小时。

塔勒德库尔干1,300至2,700坚戈；塔拉兹平均2,000坚戈；突厥斯坦和库纳耶夫成人约1,750坚戈。乌斯卡曼、克孜勒奥尔达、乌拉尔及塞梅约1,500坚戈。阔科舍套除时租外，还可10,000坚戈包天。

价格最亲民的是彼得罗巴甫尔和阿特劳，起步仅1,000坚戈。阿克套目前暂未发现规模化自行车租赁服务。

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电动滑板车租赁

滑板车租赁在哈国主要以智能共享模式运营。用户手机扫码即可解锁。费用通常含起步费、保险费及每分钟使用费。为便于直观对比，以下换算为一小时平均费用。

奇姆肯特滑板车使用成本居全国之首。起步价200至300坚戈，每分钟55至75坚戈，累计一小时约4,150坚戈。阿拉木图和阿斯塔纳紧随其后，虽然起步价较低，但一小时综合成本仍分别达3,895坚戈和4,100坚戈。

阔科舍套起步价100坚戈，保险50坚戈，每分钟60坚戈，一小时合计3,750坚戈。高频用户通常购买4,500坚戈100分钟套餐以降低单价。

塔拉兹通过APP租车每小时约3,430坚戈，个体摊位直接租赁则需4,000坚戈。卡拉干达起步费150至300坚戈，每分钟40至60坚戈。

塔勒德库尔干、库纳耶夫和塞梅每小时约3,150坚戈。阿克套起步价100坚戈，每分钟49坚戈。库斯塔奈、突厥斯坦和杰兹卡兹甘平均2,645至2,740坚戈。

巴甫洛达尔和克孜勒奥尔达约2,500坚戈。值得注意的是，南部地区多采用APP共享模式，而巴甫洛达尔等北方城市虽无大型共享平台，但有个体经营者提供时租服务。

价格较低的城市包括乌拉尔（2,400坚戈）和乌斯卡曼（2,100坚戈）。调研还发现，自行车租赁已遍布全国，但阿克托别、阿特劳和彼得罗巴甫尔暂未提供滑板车租赁服务。