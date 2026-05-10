哈通社调查：哈萨克斯坦各市自行车与电单车租赁价格概览
（哈萨克国际通讯社讯）春天如期而至，哈萨克斯坦各大城市及省会居民愈发青睐轻便、环保的出行方式。哈通社记者近日对全国各地自行车及电动滑板车租赁价格进行了调研。
目前，自行车仍是广受欢迎的休闲与代步工具。租赁商通常按时或按天收费，部分城市还针对高频用户推出专属月卡。
滑板车情况则有所不同。虽然部分城市该服务曾暂停，但全国大多数地区智能停车点仍在运作。此外，夏季休养区、公园、步行街及滨河路的个人租赁点也很普遍。本次调研重点对比了一小时租赁的平均成本。
自行车租赁
调研显示，卡拉干达和杰兹卡兹甘价格最高，每小时3,000至6,000坚戈。乌勒套州略低。
阿斯塔纳和阿克托别每小时约3,000坚戈。首都部分高档地段可能更高，但市场上有2,000至4,000坚戈的选择。
库斯塔奈采取分级收费：普通自行车2,300坚戈/小时，高速型3,000坚戈起，儿童车1,500至1,800坚戈。
阿拉木图标准价3,000坚戈，游客密集区有所上浮。奇姆肯特价格跨度大，从1,000至3,000坚戈不等（视车型而定），儿童票减半；当地人常选4小时套餐，约5,000至6,000坚戈。
巴甫洛达尔滨河公园：成人2,000坚戈，儿童1,500坚戈，带儿童座椅双人车2,500坚戈/小时。
塔勒德库尔干1,300至2,700坚戈；塔拉兹平均2,000坚戈；突厥斯坦和库纳耶夫成人约1,750坚戈。乌斯卡曼、克孜勒奥尔达、乌拉尔及塞梅约1,500坚戈。阔科舍套除时租外，还可10,000坚戈包天。
价格最亲民的是彼得罗巴甫尔和阿特劳，起步仅1,000坚戈。阿克套目前暂未发现规模化自行车租赁服务。
电动滑板车租赁
滑板车租赁在哈国主要以智能共享模式运营。用户手机扫码即可解锁。费用通常含起步费、保险费及每分钟使用费。为便于直观对比，以下换算为一小时平均费用。
奇姆肯特滑板车使用成本居全国之首。起步价200至300坚戈，每分钟55至75坚戈，累计一小时约4,150坚戈。阿拉木图和阿斯塔纳紧随其后，虽然起步价较低，但一小时综合成本仍分别达3,895坚戈和4,100坚戈。
阔科舍套起步价100坚戈，保险50坚戈，每分钟60坚戈，一小时合计3,750坚戈。高频用户通常购买4,500坚戈100分钟套餐以降低单价。
塔拉兹通过APP租车每小时约3,430坚戈，个体摊位直接租赁则需4,000坚戈。卡拉干达起步费150至300坚戈，每分钟40至60坚戈。
塔勒德库尔干、库纳耶夫和塞梅每小时约3,150坚戈。阿克套起步价100坚戈，每分钟49坚戈。库斯塔奈、突厥斯坦和杰兹卡兹甘平均2,645至2,740坚戈。
巴甫洛达尔和克孜勒奥尔达约2,500坚戈。值得注意的是，南部地区多采用APP共享模式，而巴甫洛达尔等北方城市虽无大型共享平台，但有个体经营者提供时租服务。
价格较低的城市包括乌拉尔（2,400坚戈）和乌斯卡曼（2,100坚戈）。调研还发现，自行车租赁已遍布全国，但阿克托别、阿特劳和彼得罗巴甫尔暂未提供滑板车租赁服务。