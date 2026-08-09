环波兰自行车赛收官在即 阿斯塔纳车队车手暂居总成绩第一

第六赛段全长125.5公里，比赛从波兰布科维纳度假区（Bukovina）出发，终点设在布科维纳-塔特尚斯卡（Bukowina Tatrzańska）。法国车手路易·巴雷（Louis Barré，Team Visma | Lease a Bike）夺得赛段冠军，斯卡罗尼获得第二名，德国车手马尔科·布伦纳（Marco Brenner，Tudor Pro Cycling Team）位列第三。

凭借此前多个赛段的稳定表现，斯卡罗尼在总成绩榜上升至第一位。在最后一个个人计时赛赛段开始前，他以3秒优势领先第二名车手。

赛后，斯卡罗尼表示，虽然当天身体状态并非最佳，但仍对比赛结果感到满意。

他说：“爬坡过程中，我始终按照自己的节奏分配体能，没有勉强加速。幸运的是，我将体力保留到了最后冲刺阶段，并最终获得第二名。虽然未能追上前方车手有些遗憾，但车队今天表现非常出色。阿尔贝托·贝蒂奥尔（Alberto Bettiol）尽全力缩小差距，为我争取了冲击胜利的机会。接下来将迎来个人计时赛，这并不是我的强项，我们此前也没有针对这一项目进行重点准备，因此最终结果还有待观察。不过，能够在状态并不理想的情况下取得这样的成绩，让我对最后一个赛段更有信心。”

此前，斯卡罗尼还曾在本届环波兰自行车赛第四赛段获得亚军。

此外，阿斯塔纳车队其他车手同样表现不俗：亚历山德罗·罗梅莱（Alessandro Romele）获得第三赛段季军，马泰奥·马卢切利（Matteo Malucelli）则在第二赛段获得第三名。