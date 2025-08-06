自由与秩序：民主的双翼

根据阿拜的学说，民主的核心在于个人能够依据自身意愿行事，同时承担相应责任。自由与秩序是民主的两个支柱，相辅相成，缺一不可。自由源于人的意志，是灵魂的特质，而灵魂天生渴望无限自由。若缺乏自由，人的内心将陷入压抑，正如身体需要空气，灵魂需要自由。、

阿拜在其诗作中深刻表达了这一理念：

“身不由己地下坡，不如凭意志攀高山；

屈辱度过的一生，不如安然长眠墓中。”

（《阿拜百科全书（Абай инциклопедиясы）》，第227页）

这首诗写于1903年沙俄当局搜查阿拜住所之后，反映了他对自由的珍视。阿拜认为，自由是人类追求的至高价值，它激发灵感，让人感受到生活的深层意义。然而，自由若无秩序约束，将引发混乱，导致社会失衡。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对此也有深刻论述：

“法律与秩序是我们坚定选择的核心原则，必须深深植根于公民意识中。法律是善良与正义的艺术，保障公民权利与自由，维护社会秩序不可或缺。有人抗议法律的严格，认为其是某种‘束缚’，但规避法律、逃避惩罚的行为，实际上违背了国家和人民的利益。”

他强调，国家将继续秉持对犯罪行为的“零容忍”原则，坚决打击流氓行为和有组织犯罪，确保法律与秩序成为国家稳定发展的基石。

自由的悖论与秩序的必要性

阿拜指出，自由若不受约束，会因过度追求物质欲望而导致社会失序。

他在《阿拜箴言录》第四十三则箴言中写道：

“凡事皆有度，逾越则生祸。”

无节制的自由如同脱缰野马，破坏了自由与秩序的平衡，使民主走向衰退。哈萨克斯坦独立初期，社会因缺乏秩序而出现酗酒、赌博等乱象，正是这一现象的体现。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫也曾就这一问题进一步指出：

“每位公民都希望在各领域实现公平正义，而首要任务是从自身做起，为社会公平正义贡献力量。”

他强调，混乱无法带来发展与稳定，法律与秩序是国家持续进步的基础，哈萨克斯坦将继续履行人权与法治的国际义务，坚定推进政治改革。

秩序的根基：良知与规则

阿拜认为，秩序的根基在于内在的良知与外在的规则。内在良知源于“羞耻心”，即道德自觉。

他在箴言中指出：

“有信仰的人有羞耻心。”

有羞耻心的人无需外力约束，其行为自然符合秩序。而外在规则，包括民族传统、道德规范、法律体系及国家机构，则是维护秩序的外在保障。

托卡耶夫总统也曾强调：

“只要哈萨克斯坦保持团结一致，共同为崇高目标努力，天蓝色护照必将成为国际上最具影响力的象征之一。”

国家元首还持续呼吁公民通过遵守法律、维护秩序，共同构建公平正义的社会。

自由与秩序的平衡之道

阿拜指出，自由与秩序的失衡源于人们忽视灵魂需求，沉迷于物质欲望。真正的自由应服务于灵魂的追求，而非物质的贪婪。当社会只注重物质，忽视精神，秩序便被打破，混乱随之而来。他在诗作《明亮的天空》中提醒人们，生活的短暂与虚幻应促使我们追求更高目标：

“人类今日为人，明日成尘土；

今日生活闪耀，却难逃欺骗。

你可知明日身在何处？

为死亡而生，细思之，吾儿。”

阿拜呼吁，人们应通过秩序约束物质欲望，追求精神升华，从而实现个人与社会的和谐。

结语

阿拜的学说揭示了自由与秩序的辩证关系：自由激发创造力，秩序保障和谐。托卡耶夫总统的政策理念与之呼应，强调法律与秩序是国家稳定和公民幸福的基石。

继承先贤阿拜的理念，哈萨克斯坦将继续通过法治建设与文化传承，平衡自由与秩序，致力于构建一个公平、正义、繁荣的社会，为每位公民提供追求幸福的广阔空间。

值得一提的是，为纪念阿拜·库南拜诞辰180周年及《卡拉莫拉法典》颁布140周年，一部以阿拜独特法律遗产为主题的纪录片《阿拜法典》将于“欧亚”第一频道播出。

