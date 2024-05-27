电子商务在国内零售业中的占比不断上升

统计数据显示，2023年，使用线上平台进行销售的企业占比达79.7%，通过自有网站销售的企业占比为30.3%。其中，10%的企业同时通过线上平台和自有网站进行零售业务。

在电子商务平台销售的商品中，手机和小器件占比最大，为27.5%，其次是家用电器（11.6%）、电脑及软件（10.1%）和汽车用品（7.9%）。

在电子商务平台提供的服务中，交通预定服务占比最大，为38%，其次是出租车客运服务（37.4%）和不属于其他类别的服务项目（14.5%）。

就支付方式而言，最受欢迎的市借记卡或电子银行转账（32.1%），其次是现金支付（24.1%）、线上信用卡支付（22.2%）、在线支付（13.5%）、手机支付（4.9%）以及礼品卡或积分卡/优惠券在线凭证支付（3.2%）。

几乎一半的商品（49.9%）通过邮政服务或其他方式送达买家，31.5%的商品由客户自取， 其余18.6%的商品是通过网站或应用程序在线下单方式进行送达。

【编译：阿遥】