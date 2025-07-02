乌兹别克斯坦女子拳击队主教练：我们是一支非常年轻的队伍

乌兹别克斯坦女子拳击队主教练埃尔沙德·拉苏洛夫接受了记者艾别克·穆哈诺夫的简短采访，谈及了该国女子拳击的现状和潜力。

拉苏洛夫表示，乌兹别克斯坦女子拳击起步较晚，仅有五年历史，但已成功参加了两次奥运会。因此，他对即将到来的洛杉矶奥运会寄予厚望。

- 我认为一切都会顺利。我们的队伍目前还非常年轻，但我可以肯定地说，我们的胜利将会是稳定的。- 他坦言。

关于为何未派出70公斤级选手参赛，拉苏洛夫解释道：

- 我们的70公斤级选手在比赛前一两天生病了，因此我们未能在这个重量级派出选手。由于时间紧迫，我们没能找到替代选手。

此外，拉苏洛夫还谈到了乌兹别克斯坦拳击联合会聘请古巴教练费尔南德斯·希门尼斯·巴尔巴罗为女子国家队效力一事。

他表示：- 我们开始与这位古巴教练合作，他拥有多年丰富经验。与外国专家合作有助于技术交流，总是能带来益处。乌兹别克斯坦也有经验丰富的教练，但众所周知，古巴是拳击领域的强国。因此，我们与他们合作，共同开展工作。

阿斯塔纳举行的拳击世界杯于6月30日至7月6日在首都乌什肯皮罗夫擂台馆举行。比赛吸引来自30个国家的近300名拳手参赛。这是世界拳击联盟（World Boxing）首次在哈萨克斯坦举办国际赛事。

【编译：木合塔尔·木拉提】