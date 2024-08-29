袭击特朗普枪手作案动机仍不明 FBI披露调查最新进展

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，当地时间28日，美国联邦调查局(FBI)公布了有关美国前总统特朗普7月遭刺杀未遂事件的四张照片，以及了解到的有关枪手的最新信息。

报道称，当天，FBI高级官员凯文·罗杰克在记者会上称，关于企图射杀特朗普的20岁枪手克鲁克斯，调查人员尚未找到他的作案动机，也没有找到他与其他人共谋的证据。

罗杰克表示，自2023年9月下旬开始，一个与克鲁克斯关联的在线账户被用来搜索特朗普在宾夕法尼亚州安排的竞选活动。2024年4月到7月12日，枪手多次搜索了特朗普和美国总统拜登的竞选活动信息。

据称，特朗普宣布在宾夕法尼亚州集会的地点后，枪手立即开始搜索有关该场地的具体信息，包括“巴特勒农场演讲台”。

罗杰克还表示，早在2019年，与克鲁克斯关联的在线账户就开始搜索爆炸装置，包括“导爆索”、“如何用肥料制造炸弹”和“遥控雷管如何工作”等。

据报道，FBI方面当天还公布了4张新照片，分别是克鲁克斯使用的AR步枪；拆解后的步枪部件以及他的背包；在克鲁克斯汽车后备箱中发现的两个简易爆炸装置；克鲁克斯爬上屋顶时被当做落脚点的空调外机等物品。

报道称，根据照片，克鲁克斯使用的AR步枪配备有可伸缩的后枪托和光学瞄准镜。

7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行竞选集会。20岁男子克鲁克斯从距离特朗普演讲台约140米的一处建筑的屋顶向特朗普连开数枪，导致特朗普右耳受伤，并致现场观众一人死亡、两人重伤。枪手被特勤局当场击毙。