哈巴合作提速：双方拟在化肥生产、物流和IT等领域拓展合作

他说，拥有2.5亿人口的巴基斯坦对哈萨克斯坦的兴趣正不断增强。哈萨克斯坦外交部长正式访问期间，双方在贸易、物流、农业、信息技术和金融等领域达成了近20项协议。

—首先，巴方表示愿与哈萨克斯坦的物流企业开展合作。这对两国都非常重要，因为一旦建立起高效的物流体系，贸易规模就会随之扩大。此外，巴基斯坦企业在农业生产中对化肥需求很高。巴基斯坦的Fauji Group集团正在与我方商谈在哈萨克斯坦建设钾肥、磷肥和氮肥生产线，并在深加工后将产品运回国内。如果该项目落实，不仅能推动哈国工业发展，增加出口，还将创造新的就业岗位。我们计划通过承购协议，也就是提前锁定销售的方式，来刺激生产企业。这将吸引额外投资和资金。-沃斯潘库洛夫在接受采访时表示。

他补充说，哈方代表团还与巴基斯坦企业家探讨了在哈萨克斯坦种植马铃薯等农产品并对外出口的合作前景。

在投资领域，巴方还希望参与哈萨克斯坦物流基础设施建设。

—借此，我们将推动跨里海国际运输通道的发展，同时加强南北走廊的联通。我们正在研究两条路线：一是通过巴基斯坦卡拉奇港开辟海上航线，二是发展陆上铁路运输。-沃斯潘库洛夫说。

他说，巴基斯坦方面也对哈萨克斯坦在信息技术领域的成就表现出浓厚兴趣，并希望在其国内推广应用。

—他们尤其关注哈萨克斯坦在电子政务、公共服务自动化和数字化建设方面的经验。同时，我们还将通过金融科技、银行及金融领域的合作，将相关技术转让给巴方。这说明哈萨克斯坦的技术产品具有很大的出口潜力。目前，巴基斯坦Askari银行正在与中央信贷银行（Bank CenterCredit）商谈合作，为两国企业开设跨境支付的代理账户。-沃斯潘库洛夫说。

两国在教育领域的合作也正在展开，包括巴基斯坦学生到哈萨克斯坦医学院深造，以及在巴基斯坦建立哈萨克斯坦大学分支机构等项目。

—此外，双方还讨论了开通直飞航班、促进两国人员往来和旅游交流的问题。两国相距并不遥远，从阿斯塔纳飞行约3小时，从阿拉木图飞行1.5至2小时即可抵达。如果能够开通直航，游客数量将明显增加。为此，我们将与两国航空公司展开磋商，因为每一条航线都必须具有商业可行性。目前，两国之间尚无直飞航班。—沃斯潘库洛夫说。

他强调，哈萨克斯坦与巴基斯坦的贸易额完全有可能达到10亿美元。

—企业界普遍认为，应优先建立起更紧密的联系，即进一步强化物流和运输通道。我们计划在空运、铁路、公路和海运等多式联运方面同时推进，并扩大商品种类。与去年相比，贸易已呈现出强劲增长趋势。现在，多家物流企业对来哈投资表现出兴趣，这对我们非常有利。如果双方成立交通物流联盟，将对贸易额增长产生显著推动作用。依我看，我们有望在一到两年内实现双边贸易额达到10亿美元的目标。—沃斯潘库洛夫总结道。

据此前消息，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾在访问巴基斯斯坦期间，会见了该国多家大型企业高层代表。双方重点探讨了贸易、物流、金融、信息技术、农业和食品等领域的合作。