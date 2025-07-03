绿色走廊合作：哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦将成立联合企业

签约仪式在阿塞拜疆能源部举行，哈萨克斯坦国家电网管理股份公司、阿塞拜疆“AzərEnerji”公司以及乌兹别克斯坦国家电网公司的代表共同出席。

新成立的公司名为“Yaşıl Dəhliz Birliyi”（绿色走廊联盟有限责任公司），旨在推进“阿塞拜疆—中亚：绿色能源走廊”这一战略项目的实施。该项目旨在建设跨国绿色能源输送基础设施，强化区域能源合作，并推动环保型能源的国际化输送。

同时，与会代表还强调了该项目中三国能源部与沙特阿拉伯方面在项目执行计划方面合作的重要性。

根据协议，“绿色走廊联盟”有限责任公司总部将设于巴库。预计该项目将为实现各国的可持续发展目标、提升能源安全，并加快向可再生能源转型提供有力支持。

据悉，早在今年4月，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦就曾与亚洲多家银行签署有关该“绿色走廊”项目的合作备忘录。

值得一提的是，此次合作是对三国领导人于2024年11月在《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九次会议（第29届气候变化大会 COP29）框架下框架下签署的“绿色能源生产和传输领域的战略伙伴关系协定”的延续。

【编译：达娜】