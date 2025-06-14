合作新典范：专家如何评价“中亚—中国”峰会

中国国际问题研究基金会研究员、前中国驻哈萨克斯坦大使姚培生表示，自2019年起，哈中关系已上升为永久全面战略伙伴关系，标志着两国关系进入了全新阶段。

—除了贸易、能源和基础设施等传统领域，近年来双方在数字经济、绿色产业升级以及高新技术创新等方面的合作也在不断加强。-他说。

这位专家还回顾道，2013年，共建丝绸之路经济带倡议首次在哈萨克斯坦阿斯塔纳提出，这一倡议被视为“一带一路”构想的核心组成部分，推动了欧亚大陆物流格局的深刻变革。

Фото: Kazinform

自两国建交以来，哈中在地区事务中的影响力持续上升，国际社会普遍给予积极评价。

—“中亚—中国”机制被视为合作的新典范，这一模式向国际社会展示了区域安全与可持续发展的新路径。我相信本次峰会也将取得丰硕成果，继续吸引全球关注。-他强调说。

中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹指出，自2023年首次“中亚—中国”峰会举行以来，双方经贸联系取得了显著成果。

—2024年，中国与中亚国家的贸易额达到创纪录的948亿美元。哈萨克斯坦不仅是中国在该地区最大的贸易伙伴，也是主要的投资目的地。-她指出。

Фото из личного архива

她认为，中哈合作机制为深化两国在经济和贸易领域的合作提供了新机遇。

—“中欧班列”沿跨里海国际运输走廊的运行频次持续增加。2024年，双边贸易额达到历史新高，达438.2亿美元。中国对哈的投资也呈增长态势。阿拉木图州的100兆瓦太阳能电站、北哈州的爱菊哈中农工综合体，以及“霍尔果斯”国际边境合作中心，均已成为两国合作的重要成果。-她表示。

她还提到，自双方互免签证政策实施以来，2024年前往哈萨克斯坦的中国游客数量达到65.5万人次，较2023年增长78%。

—即将在阿斯塔纳举行的第二届“中亚—中国”峰会具有重要国际意义。在该机制框架下的合作，将为全球经济发展注入新动能。-刘华芹总结道。

中国人民大学国际关系学院教授许勤华表示，近年来中国新能源技术发展迅速。在此背景下，哈中在“绿色”能源领域的合作得到进一步强化。“一带一路”绿色投资原则秘书处已在中亚地区设立区域办事处，计划与中国金融机构联手，为哈萨克斯坦及中亚国家的绿色项目吸引更多投资。

Фото из личного архива

—在首届“中亚—中国”峰会上提出的能源伙伴关系发展迅速。当前，双方在“绿色”基础设施领域的联系不断加深，在传统能源合作的基础上，更加注重可再生能源的开发。-她指出。

西安交通大学法学院教授索菲娅·乌舒洛娃则从人文交流的角度，谈及中哈在教育与文化等领域合作的拓展。

Фото из личного архива

—双方已在IT、绿色能源与物流等领域启动了联合教育项目，两国正推进文凭互认。同时，举办了各类文化节活动，并开展了多个科研与创新领域的合作项目。-她介绍说。

近年来，中国与哈萨克斯坦各地区之间的多边合作也不断深化。根据山东省商务厅数据显示，哈萨克斯坦已成为中国东部地区在中亚最重要的贸易伙伴。2024年，山东省与哈国之间的进出口贸易额达112.1亿元人民币（约15亿美元），占山东对中亚五国总贸易额的50%以上。

哈萨克斯坦也是中亚地区的重要投资目的地。目前，总部设在山东的中资企业已向哈国经济投资约3亿美元。

今年5月，在新疆举行的环阿尔泰次区域国际合作会议上，新疆维吾尔自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，中方愿与哈方在口岸现代化建设和打造环阿尔泰次区域国际旅游环线方面加强合作。

Фото: Akorda

—中国新疆愿同各方深化互利互惠合作，携手推动区域高质量发展。扩大经贸合作，共建共享中国—亚欧博览会等开放平台，加强互联互通，促进区域内公铁联运，加密航空网络，提升口岸建设水平和通关过货效率。-他说。

根据中方统计，截至2024年底，哈萨克斯坦与中国新疆之间的商品流通总额达1610亿元人民币（约合220亿美元）。

首届“中亚—中国”峰会于2023年5月19日在中国西安举行。会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫明确提出了中亚国家与中国未来合作的主要方向，并提出了多项重要倡议。

【编译：阿遥】