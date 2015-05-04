纳扎尔巴耶夫任命各州州长、阿斯塔纳和阿拉木图市市长

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据总统府新闻局消息，经地方议会同意，纳扎尔巴耶夫总统今日签署总统令，任命14个州州长、阿斯塔纳和阿拉木图市市长。

被任命人员分别为：

阿斯塔纳市市长： 阿德勒别克•热斯克勒德吾勒•贾克瑟别科夫 阿拉木图市市长： 阿赫梅特江•斯马古勒吾勒•叶西莫夫 阿克莫拉州州长： 谢尔盖•维塔利耶维奇•库拉金 阿克托别州州长： 阿基米德•别格詹吾勒•穆哈姆别托夫 阿拉木图州州长： 阿曼德克•哈巴斯吾勒•巴塔洛夫 阿特劳州州长： 巴赫特霍加•萨拉哈特丁吾勒•伊兹穆哈姆别托夫 西哈州州长： 努尔兰•阿斯哈尔吾勒•诺海耶夫 江布尔州州长： 卡里姆•纳斯别克吾勒•库克列科巴耶夫 卡拉干达州州长： 努尔穆哈姆别特•哈纳皮亚吾勒•阿布德别科夫 库斯塔奈州州长： 努尔阿勒•穆斯塔法吾勒•萨杜瓦哈索夫 克孜勒奥尔达州州长： 克热姆别克•叶柳吾勒•科舍尔巴耶夫 曼格斯套州州长： 阿利克•赛力克吾勒•阿伊达尔巴耶夫 南哈州州长： 阿斯哈尔•伊萨别克吾勒•穆尔扎赫梅托夫 巴甫洛达尔州州长： 哈纳特•阿勒达别尔根吾勒•波兹姆巴耶夫 北哈州州长： 叶力克•哈穆扎吾勒•苏勒坦诺夫 东哈州州长： 达尼亚勒•肯杰泰吾勒•阿赫梅托夫