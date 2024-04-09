萨姆鲁克-卡泽纳基金宣布向灾区捐款150亿坚戈

据悉，该基金由国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）、国家原子能工业公司（Қазатомөнеркәсіп）、国家铁路公司、国家天然气公司（QazaqGaz）、国家电网管理公司（KEGOC）、国家电信公司（Kazakhtelecom）、阿斯塔纳航空公司（Air Astana）和萨姆鲁克能源公司（Samruk-Energo）共同出资。

萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金股份公司主席努尔兰·扎库波夫在基金工作会议上表示，这笔捐款将通过萨姆鲁克-卡泽纳信托基金进行发放。

扎库波夫强调，在当前紧急情况下，确保员工安全和设备完整性是证券投资公司面临的首要任务。

-目前的关头，我们必须团结一致，积极采取措施预防自然灾害，并继续开展相关预防工作，以尽快使受灾生产设施恢复正常运行。-他强调。

自洪水来袭的第一天起，国家福利基金旗下子公司和控股公司的志愿应急救援队伍就已投入行动，他们正在协助应急管理部门和地方政府开展救援工作。

【编译：阿遥】