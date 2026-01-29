澳网：安娜·丹妮莉娜再度闯入女双决赛

本场比赛中，安娜·丹妮莉娜与塞尔维亚选手亚历山德拉·克鲁尼奇搭档，以赛会7号种子身份出战。她们在半决赛中迎战5号种子组合——加拿大选手加布里埃拉·达布罗夫斯基与巴西选手路易莎·斯特凡妮。

首盘比赛，双方在前五局战至3:2时，哈萨克斯坦—塞尔维亚组合率先实现破发，将比分扩大至4:2。尽管在5:3领先、克鲁尼奇发球胜盘局时被对手回破，但在抢七中，丹妮莉娜/克鲁尼奇以7:2胜出，先下一城，比分为7:6。

第二盘，达布罗夫斯基/斯特凡妮在4:3领先时完成关键破发，并以6:3扳回一盘。

决胜盘中，加拿大—巴西组合率先破发并取得2:0领先。随后，丹妮莉娜/克鲁尼奇稳住局势，不仅追平比分，还反超至5:3。尽管在发球胜赛局中一度错失机会，但两人随后完成关键破发，以6:4锁定胜局。

整场比赛耗时2小时20分钟。丹妮莉娜/克鲁尼奇发出3记ACE球，11次破发点把握住7次；达布罗夫斯基/斯特凡妮则打出4记ACE球，并在14个破发点中兑现7次。

丹妮莉娜/克鲁尼奇在决赛中的对手将于稍后产生。

这是安娜·丹妮莉娜职业生涯第二次闯入澳网女双决赛。此前，她曾在2022年与巴西选手比阿特丽斯·哈达德·玛雅搭档，打进澳网女双决赛，但最终不敌捷克组合克雷奇科娃/西尼亚科娃。

此外，当天稍晚，哈萨克斯坦女单“一号”、世界排名第5位的叶列娜·热巴金娜将与世界排名第6位的美国选手杰西卡·佩古拉争夺女单决赛席位。

【编译：达娜】