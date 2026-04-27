哈萨克斯坦申报阿拜手稿列入“世界记忆”名录

文化和信息部在答复哈通社询问时表示，根据国家元首指示，相关部门已启动申报工作，拟将《阿拜作品手稿》列入2026—2027年度“世界记忆”国际名录。为在该项目框架下更好地展示阿拜的文化遗产，现存于中央科学图书馆的相关手稿已作为正式提名材料提交。这批手稿被认为是极为珍贵的文献资料，奠定了阿拜文学遗产的原始文本基础。

据介绍，上述申报将纳入联合国教科文组织2026—2027年度提名周期统一审议。

文化和信息部还指出，除阿拜手稿外，哈方同步推进多项文献遗产申报。其中，“伊塞克铭文”和“玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫短篇小说手稿”已申报教科文组织亚太地区名录；申报全球国际名录的项目则包括《阿拜作品手稿》，以及叶夫根尼·布鲁西洛夫斯基为首部哈萨克歌剧《克兹吉别克》创作的总谱。

目前，哈萨克斯坦在该领域的申报工作已逐步形成体系。此前，收藏于中央科学图书馆的18世纪珍稀手稿《众汗世系谱》已成功入选联合国教科文组织“世界记忆”国际名录。

—因此，关于阿拜作品手稿申报项目的最终决定，将依据联合国教科文组织既定程序作出。目前，哈方正继续完善并提交相关材料，同时在国际层面积极推动上述提名项目的宣传与推广，-文化和信息部在回函中补充道。

【编译：阿遥】