哈萨克斯坦医疗队结束阿富汗救援任务凯旋

这支“白衣天使”队伍在阿斯塔纳机场受到民众热烈欢迎。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

—我们这支队伍来自国内三大医疗中心。当地医院甚至缺乏最基本的止血药、敷料和器械。尽管条件艰苦，我们还是完成了40多台手术。我们自带了伊里扎洛夫外固定架，并用于许多复杂骨折的治疗。大多数患者都是在地震中遭受重伤、多发伤以及骨折的病人。-神经外科医生沃勒扎斯·别克阿热索夫说。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

任务期间，医疗队与哈萨克斯坦大使馆工作人员一道前往安置从巴基斯坦和伊朗遣返的阿富汗家庭的难民营。这也是首批访问该地区的外国代表团。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

营地内有数百人急需医疗救助，哈萨克斯坦运送的大部分人道主义援助物资也正是被送往这些营地。

外交部无任所大使叶尔肯·图库莫夫表示，哈萨克斯坦将在这一方向继续提供支持。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

—今天迎回的是当之无愧的英雄。出于安全原因，这次我们只派出了男医生。哈萨克斯坦向阿富汗提供的是系统性、完全无偿的人道主义援助。阿富汗局势的稳定事关整个地区的安全。-他说。

【编译：阿遥】