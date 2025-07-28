莫斯科至平壤首班直飞航班顺利抵达

俄罗斯代表团由自然资源部长、俄朝政府间贸易经济与科技合作委员会俄方主席亚历山大·科兹洛夫率领，机组成员获赠花束。

航班由波音777-200ER执飞，可容纳440名乘客。飞机于7月27日莫斯科时间19:30从谢列梅捷沃机场起飞，飞行时长约8小时。飞行期间，所有广播均以俄语和朝鲜语进行。

返程航班定于当地时间7月29日9:00（莫斯科时间3:00）起飞。

今年7月初，俄罗斯联邦航空运输署批准北风航空公司运营飞往朝鲜的航班。莫斯科至平壤的机票于7月18日起售，票价从4.47万卢布起。

科兹洛夫表示，航班将每月运营一次。他强调，此次航班开通是历史性事件，凸显连接两国首都的重要性。

航空合作扩展始于今年6月，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃宣布莫斯科与平壤正就扩大航空联系进行谈判。

朝鲜高丽航空公司每周一、三、五运营三班往返符拉迪沃斯托克与平壤的直飞航班。

两国间的直飞航线于2023年8月恢复，此前因新冠疫情中断。

平壤机票无法单独购买，仅作为旅游团行程的一部分出售。

俄朝间的客运铁路服务于2020年2月因新冠疫情暂停。2024年12月中旬，俄罗斯铁路公司宣布恢复由朝鲜铁路部运营的图们江（朝鲜）至哈桑（俄罗斯）路线的645/646号国际列车。莫斯科与平壤间的客运铁路服务于6月17日重启。

【编译：木合塔尔·木拉提】