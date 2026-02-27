托卡耶夫总统向塞尔维亚总统武契奇颁授“金鹰”勋章

托卡耶夫在致辞中表示，武契奇是一位依靠人民支持、带领国家不断前行的卓越领导人和具有影响力的政治家。他指出，在武契奇稳健政策的引领下，塞尔维亚取得显著发展成就，国际地位不断提升。相信在其睿智领导下，塞尔维亚未来将迈向新的高度。

Фото: Акорда

托卡耶夫强调，塞尔维亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区值得信赖的伙伴。两国关系建立在相互支持、理解与牢固友谊基础之上，各层级政治对话保持积极发展，经贸、投资及文化人文合作不断深化，多边框架下的互动也日益加强。在当前复杂多变的国际形势下，深化伙伴关系尤为重要。双方当天举行的富有成果的会谈，充分体现了相互信任与友好精神。总统表示，相信当天达成的共识将推动双边合作迈上新台阶，哈方愿继续同塞方携手推进各领域合作。

托卡耶夫指出，此次授勋是对武契奇本人及塞尔维亚人民的高度敬意与诚挚感谢，体现了哈萨克斯坦人民的深厚情谊。他祝贺武契奇获得这一荣誉，并表示相信该奖章将进一步促进两国关系发展。

武契奇在讲话中表示，获得“金鹰”勋章是一项崇高荣誉。他以极大的敬意接受这一奖章，并认为这既是对双边关系的肯定，也赋予他在推动双方合作、维护和平与稳定方面更大的责任。他表示，愿为造福子孙后代而不断巩固塞哈两国友谊。

【编译：木合塔尔·木拉提】