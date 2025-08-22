托卡耶夫总统授予萨德尔·扎帕罗夫“金鹰”勋章

授勋仪式上，托卡耶夫总统表示，扎帕罗夫是一位真正的领导者和卓越的政治家，始终带领吉尔吉斯人民不断前行。

- 我们高度评价您为吉尔吉斯斯坦繁荣发展所付出的辛勤努力。得益于您稳健的政策，贵国正迈入新的发展阶段。吉尔吉斯经济保持高速增长，在您的倡议下，各领域推出了全新而重大的项目，社会事业、教育与科研体系也发生了深刻变化。这些举措无疑将进一步增强吉尔吉斯斯坦的经济实力，提升其在国际舞台上的地位与声望。您的远见卓识为地区和平与稳定作出了积极贡献。我们坚信，在您睿智的领导下，兄弟般的吉尔吉斯人民必将攀登新的高峰。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还指出，哈萨克斯坦始终真诚为吉尔吉斯斯坦的成就感到高兴，并珍视作为兄弟国家之间的深厚情谊。

- 哈萨克和吉尔吉斯自古以来就是同根同源的兄弟民族，传统与历史相通，语言与文化相近。今天，两国关系建立在相互信任与尊重的基础之上，合作不断在联盟精神下得到加强，战略伙伴关系蓬勃发展。您为此作出了不可估量的贡献。在我们的共同努力下，哈吉合作焕发新活力，推出了深化战略伙伴关系的新举措，开展了符合两国利益的新项目。这些重要举措展现了两国人民间真挚的兄弟情谊，也进一步巩固了我们的友谊。在当今复杂多变的国际环境下，巩固这种团结尤为重要，因为我们坚不可摧的团结就是最宝贵的财富。正如吉尔吉斯著名诗人托克托古尔·萨特尔甘诺夫所言：“好人的标志是为国家的忧患而牵挂。” 您始终坚定地为吉尔吉斯斯坦的发展辛勤工作，为人民无私奉献，同时也为两国人民之间的友谊作出了巨大贡献。哈萨克人民对此有着深切的认同。基于此，我决定授予您哈萨克斯坦最高国家荣誉——“金鹰”勋章。这枚勋章象征着哈萨克人民对您及全体吉尔吉斯人民的特别尊敬与真挚谢意。- 总统说。

萨德尔·扎帕罗夫总统对此表示诚挚感谢。他指出，这一荣誉体现了两国战略伙伴关系与联盟关系的高水平，并表示坚信经受住时间考验的合作关系将在未来继续得到巩固和发展。

【编译：达娜】