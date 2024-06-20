08:14, 20 六月 2024 | GMT +6
阿尔-法拉比国立大学成立全球天空大气研究创新实验室
（哈萨克国际通讯社讯）近日，阿尔-法拉比哈萨克国立大学地理与自然资源学院成立了全球天空大气研究创新实验室。该实验室旨在开发和应用先进技术与方法，以更深入地理解大气过程，并预测天气和气候变化的影响。
据科学和高等教育部新闻处透露，实验室的研究重点集中在几个对经济发展具有重要意义的领域，包括：
- 研究与全球和地区气候变化相关的大气灾害和风险，例如干旱、洪水、暖冬和强寒潮。
- 研究可再生能源的可利用潜力，以减少碳足迹并实现碳中和。
- 开发新的大气研究方法和手段。
该实验室的核心竞争力之一是其技术领先地位。实验室配备了现代化的技术和工具，用于收集和分析专业数据。例如，气象温度剖析仪是一种遥感仪器，可用于测量大气边界层0至1000米高度的辐射。此外，实验室还具备开发新型大气研究方法和手段的潜力。
实验室团队由来自不同科学领域的资深专家组成，他们在大气研究方面拥有多年的经验，确保了高水平的专业知识和研究能力。
值得注意的是，大气研究的任务与可持续发展目标密切相关，例如：消除饥饿、确保粮食安全、良好健康和福祉、优质教育、可获得和清洁能源、应对气候变化、保护陆地生态系统等。
【编译：阿遥】