阿尔-法拉比国立大学成立全球天空大气研究创新实验室

据科学和高等教育部新闻处透露，实验室的研究重点集中在几个对经济发展具有重要意义的领域，包括：

研究与全球和地区气候变化相关的大气灾害和风险，例如干旱、洪水、暖冬和强寒潮。

研究可再生能源的可利用潜力，以减少碳足迹并实现碳中和。

开发新的大气研究方法和手段。

该实验室的核心竞争力之一是其技术领先地位。实验室配备了现代化的技术和工具，用于收集和分析专业数据。例如，气象温度剖析仪是一种遥感仪器，可用于测量大气边界层0至1000米高度的辐射。此外，实验室还具备开发新型大气研究方法和手段的潜力。

实验室团队由来自不同科学领域的资深专家组成，他们在大气研究方面拥有多年的经验，确保了高水平的专业知识和研究能力。

值得注意的是，大气研究的任务与可持续发展目标密切相关，例如：消除饥饿、确保粮食安全、良好健康和福祉、优质教育、可获得和清洁能源、应对气候变化、保护陆地生态系统等。

【编译：阿遥】