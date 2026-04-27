阔谢尔巴耶夫访卡塔尔 哈方提议将突厥斯坦作为中东和谈平台

会谈中，双方重点讨论进一步加强政治对话，扩大贸易、投资及人文合作，并推动能源、电信、数字技术、农业、交通物流等优先领域联合项目落地。

阔谢尔巴耶夫表示，卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯世界亲近且可靠的伙伴，哈方高度评价两国当前政治互信水平以及双边关系的战略性质。

卡塔尔方面则高度评价哈卡关系持续发展势头，并重申愿进一步加强与哈方战略伙伴关系，推动重点领域合作倡议落实。

Фото: МИД РК

双方还积极评价今年2月在卡塔尔举办的哈萨克斯坦文化日活动，认为这为增进两国人民相互理解和友谊发挥了积极作用。双方同时指出，两国旅游往来持续增长，应进一步发展直航网络。

在国际和地区问题方面，双方重点就当前中东局势交换意见。阔谢尔巴耶夫重申，哈萨克斯坦主张依据国际法和联合国宪章，通过政治外交手段解决一切冲突。

在此背景下，哈方欢迎卡塔尔领导层为推动地区和平对话、恢复稳定所作努力，并表示愿将突厥斯坦作为和平谈判平台，为中东问题政治解决进程提供场所。

双方还表示，将继续在联合国、伊斯兰合作组织及亚洲相互协作与信任措施会议等国际和地区机制框架下加强协调合作。

会谈结束后，双方重申愿进一步深化多领域合作，为哈萨克斯坦与卡塔尔关系发展注入新动力。

【编译：达娜】