别克帖诺夫视察杰兹卡兹甘-克孜勒奥尔达公路建设

在视察中，别克帖诺夫听取了关于杰兹卡兹甘-克孜勒奥尔达公路项目（总长208公里）的汇报。目前，项目已确定4家承包商，并签署了相关合同。乌勒套州境内工程造价约为1086亿坚戈。今年内，将陆续开展征地、表土清理、建设工程营地、开辟采石场及备料等工作。

别克帖诺夫强调，杰兹卡兹甘-克孜勒奥尔达公路具有重要的战略意义，不仅将全面提升该州的过境运输潜力，还将促进地方经济发展并提升居民生活水平。他要求交通部对此项目予以特别关注，确保工程按时高质量完成。

此外，别克帖诺夫还指出，在公路改造过程中，承包商应优先雇佣乌勒套州本地工人，并选择具有相应资质和良好信誉的筑路企业。与此同时，他强调应优先使用国产建材，以支持本地产业。

别克帖诺夫特别强调了在公路重建期间确保道路交通安全的重要性。

目前，乌勒套州正在同步推进多项地方道路建设工程。2023年，该州已重建和修复了170多公里的道路，总投资额超过120亿坚戈。今年计划继续对196公里的道路进行维修，总投资额将超过160亿坚戈。

【编译：阿遥】