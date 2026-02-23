阿勒腾阔勒—杰特艮铁路升级改造提速 过境能力将大幅提升

据了解，阿勒腾阔勒火车站与霍尔果斯边境口岸构成统一的铁路—边境综合体，是国际交通走廊中的关键节点。该枢纽在提升国家过境能力方面发挥着重要作用，承担着大量进出口及过境货物运输任务。

此次大规模改造旨在提高货物处理效率、加快集装箱换装速度，并进一步强化两国铁路部门之间的协同运作。随着阿勒腾阔勒—杰特艮区段第二线铺设完成以及相关岔道口扩建到位，该线路的通过能力预计将由目前每日18对列车提升至33对列车。

哈萨克斯坦交通部铁路及水运委员会主席努尔詹·凯勒布甘诺夫日前赴施工现场，实地了解车站及相关工程进展情况。据介绍，相关项目计划于2026年全部竣工。项目建成后，将进一步巩固哈萨克斯坦作为亚欧之间“转运桥梁”的战略地位，并显著提升国家交通物流体系的整体运行效率。

【编译：阿遥】