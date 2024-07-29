“拜德别克-阿塔”水库项目进展顺利 助力区域水资源管理

据水资源和灌溉部新闻处介绍，新的水利设施将位于小博根河和大博根河交汇处，占地680公顷。水库大坝长1.75公里，高26米，将收集洪水，并在灌溉期间向博根水库输送额外水量。

-我部制定了2024-2030年水资源管理系统发展构想，根据这一构想，我们将在突厥斯坦州建设两座水库，分别是“拜德别克-阿塔”水库和“博拉尔岱”水库。这两座水库将向博根水库额外供水1.13亿立方米。这些水利项目旨在解决突厥斯坦市流经问题，并增加农业用水。-水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示。

为将“拜德别克-阿塔”水库蓄水调节至博根水库，正在建设一条名为“萨尔克拉玛”的水渠。该水渠全长21.7公里，每秒可输送12立方米水。目前，工程进度已达48%，超过10公里的渠段已完成混凝土浇筑。

-“拜德别克-阿塔”水库的主要水源是博根河。根据水文计算，该河年平均流量达到1.65亿立方米。因此，收集并利用这些水资源至关重要。-老一辈水利专家伊利亚斯·阿勒别阔夫说。

【编译：阿遥】