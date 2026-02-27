中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    10:48, 27 二月 2026 | GMT +5

    首次参赛即登领奖台 哈军代表队印度赛场获第三名

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国防部陆军中央体育俱乐部代表队日前在印度举行的国际军事探险挑战杯中表现出色，摘得铜牌。

    首次参赛即登领奖台 哈军代表队印度赛场获第三名
    本届赛事汇集了来自印度、哈萨克斯坦、斯里兰卡、巴西、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、不丹和尼泊尔等国的12支代表队，共150余名运动员同场竞技。

    根据赛制，D项（双项赛）选手须在规定的9小时内完成总里程超过80公里的极限挑战。哈萨克斯坦运动员依次完成了21公里高山越野跑和59.5公里高山自行车赛。

    首次参赛即登领奖台 哈军代表队印度赛场获第三名
    哈萨克斯坦队在复杂地形条件下稳定发挥，最终以6小时46分25秒的成绩，获得D项双项赛团体总分第三名。

    代表队领队叶尔克布兰·图苏普汗诺夫上校在接受采访时表示，这是哈萨克斯坦国家队首次参加该赛制的比赛。

    —我们的队员全力以赴。崎岖的高山赛道给我们带来了不小的考验，部分运动员在身体不适的情况下仍坚持完赛。面对挑战，队员们展现出顽强的意志品质，最终登上了领奖台，-他说。

    首次参赛即登领奖台 哈军代表队印度赛场获第三名
    在本届国际军事探险挑战杯D项双项赛团体总分榜上，印度空军代表队获得冠军，不丹代表队位居第二，哈萨克斯坦队排名第三。

    【编译：阿遥】

