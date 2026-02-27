首次参赛即登领奖台 哈军代表队印度赛场获第三名

本届赛事汇集了来自印度、哈萨克斯坦、斯里兰卡、巴西、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、不丹和尼泊尔等国的12支代表队，共150余名运动员同场竞技。

根据赛制，D项（双项赛）选手须在规定的9小时内完成总里程超过80公里的极限挑战。哈萨克斯坦运动员依次完成了21公里高山越野跑和59.5公里高山自行车赛。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦队在复杂地形条件下稳定发挥，最终以6小时46分25秒的成绩，获得D项双项赛团体总分第三名。

代表队领队叶尔克布兰·图苏普汗诺夫上校在接受采访时表示，这是哈萨克斯坦国家队首次参加该赛制的比赛。

—我们的队员全力以赴。崎岖的高山赛道给我们带来了不小的考验，部分运动员在身体不适的情况下仍坚持完赛。面对挑战，队员们展现出顽强的意志品质，最终登上了领奖台，-他说。

Фото: Қорғаныс министрлігі

在本届国际军事探险挑战杯D项双项赛团体总分榜上，印度空军代表队获得冠军，不丹代表队位居第二，哈萨克斯坦队排名第三。

【编译：阿遥】