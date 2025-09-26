突厥斯坦加速修复亚萨维陵墓 预计年底完工

阔谢尔巴耶夫在视察修复工作时强调，保护这一历史遗迹的原貌至关重要。修复工程由国家预算资助，计划于今年年底前完成。

在“库尔托别”考古遗址，副总理指示按照历史建筑风格进行照明设计，并组织夜间游览活动。

他表示：“突厥斯坦不仅是精神文化中心，也是现代旅游的重要枢纽。我们的目标是保护独特的历史遗迹，同时为游客营造沉浸式的历史氛围。”

Фото: Үкімет

访问期间，副总理还特别关注了区域交通发展问题。他指出，吸引低成本航空公司、扩大航线覆盖范围对旅游业发展至关重要。

“发展航空交通直接影响游客流量。价格合理的航班将使突厥斯坦对哈萨克斯坦民众和外国游客更具吸引力，”阔谢尔巴耶夫说。

Фото: Үкімет

突厥斯坦州第一副州长祖尔普哈·若尔达索夫汇报称，当地历史遗迹的修缮工作正在持续推进。

“目前，我们正在修复哈兹拉特·艾哈迈德·亚萨维陵墓旁的古库尔托别遗址，预计年底前完工。2025年，计划投资113亿坚戈实施6个基础设施项目，包括通往旅游景点的道路重建和至绍兰遗址的环形广场建设。保护和修复历史文化遗产是我们工作的核心优先事项之一。”

Фото: Үкімет

来自库斯塔奈的游客卡尼扎·扎利耶娃分享了她的感受：

“在女儿的建议下，我们来到突厥斯坦。这里的独特氛围令人震撼，仿佛置身于活生生的历史之中，同时这里还有现代化的服务、干净整洁的环境和舒适的体验。游客的便利得到了充分考虑。能有这样的地方，我为我们的国家感到骄傲。”

Фото: Үкімет

目前，突厥斯坦州登记在册的历史文化遗迹超过1700处，包括哈兹拉特·艾哈迈德·亚萨维陵墓。2024年，该州共接待游客超过43万人次，同比增长8%。2025年前八个月，游客数量已达85.9万人，其中73.6万人参观了历史遗迹，12.3万人游览了自然公园和保护区。

Фото: Үкімет

旅游业的蓬勃发展也带动了投资增长。2025年1月至8月，该州旅游业吸引投资657亿坚戈。目前，突厥斯坦州正在实施47个总值494亿坚戈的旅游基础设施项目，旨在进一步提升旅游体验，为游客提供更多便利。

【编译：木合塔尔·木拉提】