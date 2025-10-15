巴基斯坦-阿富汗边境再起冲突，局势持续紧张

塔斯社援引消息称，10月14日晚，“塔利班”武装及“菲特纳·艾尔-哈瓦里吉”（又称“巴基斯坦塔利班运动”）武装分子向巴基斯坦边境检查站发起无故射击。巴军方迅速反击，摧毁了一个检查站和一处坦克阵地。在交火中，该组织一名高级指挥官丧生。

此前，哈通社曾报道，阿富汗帕克蒂亚省边境地区发生巴阿两国边防部队冲突，导致巴方23名士兵阵亡。

与此同时，阿富汗与巴基斯坦边境局势仍旧剑拔弩张。巴基斯坦媒体披露，阿富汗武装力量对库拉姆区巴军阵地发动“毫无理由”的袭击。安纳托利亚通讯社报道称，这一事件发生在两国争议的杜兰德线附近。

喀布尔Tolo News电视台援引X平台信息指出，上周巴阿边防部队间爆发多起冲突。阿富汗东部霍斯特省省长新闻秘书在接受Tolo News采访时证实，阿方部队对杜兰德线附近巴军发动进攻。他表示，巴方虽有准备，但未能达成目标，目前冲突仍在延续。

巴基斯坦卡拉奇Geo News电视台则引述安全部门消息，称阿富汗部队在库拉姆区边境“无端”袭击巴军。消息人士透露，巴军“坚决且迅速”回击，对阿方多个基地造成重大损失，并摧毁一辆坦克。巴军目前处于“高度战备状态”，全力防范潜在威胁。

【编译：木合塔尔·木拉提】