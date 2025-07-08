数字化转型加速 哈萨克斯坦畜牧业86%公共服务实现线上化

数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫作了专题报告，强调畜牧业公共服务高度线上化和数字化技术应用的显著进展。

86%畜牧业公共服务实现线上化

2025年，哈萨克斯坦向公民和组织提供了93种畜牧业相关公共服务，其中51种为电子化服务，共计提供590万次服务，86%（510万次）通过线上平台完成。

最受欢迎的服务包括支持优质种畜发展、更新农业动物数据以及为养殖设施分配编号等。

在兽医领域，出口相关证件如兽医护照、证明和证书的需求旺盛，大部分申请涉及运输和出口过程中必备的兽医合规文件。

兽医与畜牧业流程自动化

扎苏兰·马迪耶夫部长介绍了畜牧业和兽医领域业务流程再造的成果，对31个业务流程进行了全面优化。

以“农业动物识别”流程为例，过去该流程面临手工录入数据、纸质与电子数据重复、识别工具交付延迟以及私人兽医无法访问信息系统等问题。如今，该流程已实现数字化、移动化和全自动化。

通过引入电子兽医护照、为兽医和动物业主开发的移动应用以及数据读取技术，流程步骤减少80%，涉及的业务角色减半。

这不仅减轻了专业人员的工作负担，还提升了农业核心领域的透明度、便利性和效率，为行业进一步数字化转型奠定了坚实基础。

智能追踪器助力牲畜监控

会议还展示了哈萨克斯坦自主研发的农业动物状态监测系统——智能追踪器。该系统可实时监测牲畜的饮食、体力活动、体温、加速度和行为等关键指标，帮助农户快速识别健康异常并预防牲畜死亡。

该系统还为兽医服务现代化提供了数字化基础，可用于目标性融资和畜牧业保险流程的自动化。

目前，智能追踪器已在哈萨克斯坦三个地区完成试点，显示出稳定的实地应用效果。

哈萨克斯坦畜牧业通过公共服务高度线上化、业务流程自动化和智能追踪技术应用，加速了行业数字化转型。

86%的公共服务实现电子化，优化后的流程显著提升效率，而智能追踪器等创新技术为畜牧业现代化提供了新动能。

这些举措不仅增强了行业透明度和便利性，还为哈萨克斯坦农业综合体的可持续发展注入动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】