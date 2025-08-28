阿克套港建设提速 集装箱枢纽中心与多个工业项目同步推进

这家由 WestEcoPlast 公司投资建设的 OPP 袋厂于 2022 年投产。

—工厂年产能为 600 万个包装袋，我们计划未来将这一数字翻一番。产品不仅供应曼格斯套州，还销往哈萨克斯坦西部、阿克托别州和克孜勒奥尔达州。目前，约 100 名当地居民在厂内以四班倒方式工作。-工厂负责人基里尔·杰姆琴科介绍。

Фото: «Ақтау теңіз порты» АЭА

在该经济特区内，全球领先的管道生产商Tenaris集团的子公司也已投产运营。该企业自 2016 年开始生产，今年首次向乌兹别克斯坦出口产品。

—这是哈萨克斯坦唯一一家同类企业。工厂生产的高品质油管采用无油涂层技术，简化了使用流程，提高了客户的工作效率。我们已成为国内大型石油和天然气运营商的稳定合作伙伴。-公司总经理安德烈·皮利彭科表示。

据悉，该企业还持续支持阿克套和扎瑙津市的教育项目。

与此同时，阿克套国际海港现代化集装箱枢纽中心建设正在推进，由哈中合资企业负责实施。

—项目一期预计在 2026 年初完工。目前，阿克套港每年可处理约 7 万个集装箱，新枢纽建成后，海运货物吞吐量将增加近三倍。枢纽还将配备封闭式和冷藏仓库，大幅提升货物处理效率。-公司商务副总经理海拉特·哈利沃拉表示。

【编译：阿遥】