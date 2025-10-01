少女遇害案震惊吉尔吉斯斯坦 总统亲自督办并呼吁恢复死刑

这一表态源于该国近期发生的一起恶性案件——9月30日，伊塞克湖州一名17岁少女遭绑架、强奸并残忍杀害。

总统新闻秘书阿斯卡特·阿拉戈佐夫向媒体透露，这起针对未成年人阿依苏鲁的恶性谋杀案已引起总统高度关注，目前由扎帕罗夫亲自监督案件进展。

—国家元首对这起震惊全社会的罪行深表痛心，已责令总统办公厅法律保障局局长穆拉特·乌库舍夫着手制定立法修正案，旨在对侵害儿童、少女和妇女的犯罪行为施以最严厉惩处。具体而言，我们正考虑引入对强奸儿童及奸杀妇女罪行判处死刑的条款。-阿拉戈佐夫表示。

与此同时，在吉尔吉斯斯坦法案公开讨论门户网站上，一份要求修订《刑法典》的民间请愿书也引发广泛关注。请愿公民建议对以特别残忍手段实施的谋杀、杀害未成年人及性侵致死等罪行设定死刑量刑。

请愿书特别强调，若恢复死刑，只能在判决生效并经过所有法院审级复核后才能执行。同时，死刑不得适用于妇女或未成年人。

近期吉尔吉斯斯坦境内杀害和性侵未成年人的案件数量持续攀升，凸显出现行刑罚体系在震慑犯罪方面的不足。请愿者指出，在特定情形下恢复极刑，将有助于构筑社会安全防线，强化犯罪预防机制，并彰显刑罚的不可规避性。

