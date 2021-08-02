08:10, 02 八月份 2021 | GMT +6
上半年欧亚经济联盟农业生产微增0.6%
据欧亚经济委员会发布消息，2021年上半年，欧亚经济联盟成员国农业总产值较上年同期微增0.6%。其中，亚美尼亚增长6.4%，哈萨克斯坦增长3.2%，吉尔吉斯斯坦增长1.3%，俄罗斯增长0.2%，白俄罗斯下降0.3%。
2021年上半年，欧亚经济联盟成员国累计生产牛奶2400万吨，同比增长0.9%。其中，哈萨克斯坦生产300万吨，增长3.2%；亚美尼亚生产39.3万吨，增长2.6%；吉尔吉斯斯坦生产78.56万吨，增长2.1%；白俄罗斯生产390万吨，增长1.4%；俄罗斯生产1580万吨，增长0.3%。
统计期内，欧亚经济联盟成员国畜禽屠宰总量910万吨，同比下降0.1%。其中，白俄罗斯屠宰85.3万吨，下降3.4%；亚美尼亚3.8万吨，下降1.8%；俄罗斯707万吨，下降0.4%；哈萨克斯坦95万吨，增长5.5%，吉尔吉斯斯坦18.5万吨，增长1.4%。
统计期内，欧亚经济联盟成员国累计生产禽蛋269.8亿只，同比下降2%。其中，哈萨克斯坦生产23亿只，下降12.5%；亚美尼亚4.13亿只，下降8.3%；吉尔吉斯斯坦2.93亿只，下降1.7%；白俄罗斯17.4亿只，下降1.4%；俄罗斯222.6亿只，下降0.8%。
【编译：木合塔尔·木拉提】