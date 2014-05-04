美国法院裁决三星赔偿苹果1.2亿美元

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国加州一家联邦法院的陪审团裁定，韩国三星公司侵犯了苹果公司两项手机专利，三星将向苹果赔偿1.196亿美元。

但苹果未能要求法院永久禁止三星使用其设计概念，法院裁决的赔偿金额也比苹果索赔的数额更少。 就韩国三星电子与苹果公司相互指控对方侵权的案件，位于加州圣荷塞的一家联邦法院星期五（5月2日）作出裁决。 在长达一个月的审讯中，苹果指责三星侵犯了其智能手机专利。 与此同时，法院还裁决，苹果侵犯了三星的相关专利，并责令苹果向三星支付15.8万美元的赔偿金。 在此次诉讼中，两家公司均向对方提出赔偿要求。苹果起诉三星侵犯其五项软件专利，包括iPhone的"滑动解锁"功能，并要求三星赔偿22亿美元。 三星则否认有任何过错，并反诉苹果抄袭其与手机照相机使用和录像传输有关的两项专利，并要求苹果赔偿600万美元。 美国圣克拉拉大学法律教授洛夫表示，尽管这个赔偿裁决以普通标准来看数字很大，但苹果公司很难将裁决视为胜利。 他说，赔偿数字还不到苹果要求赔偿的十分之一，这比苹果公司花在诉讼费上的开销多不了多少。 苹果和三星产品目前占全球智能手机市场近半数份额，两者分别为不同移动操作平台的行业标杆。这是苹果和三星两家公司第二次在加州对薄公堂。 在两年前的首轮专利纠纷中，三星被裁定侵犯苹果六项硬件专利，被判向苹果赔偿9.3亿美元。三星随后提出上诉。