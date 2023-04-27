一季度为养育1.5岁以下婴幼儿家庭支付育儿津贴超600亿

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 – 哈萨克斯坦政府向国民以国家补助和社会保障形式支付的儿童保育津贴已超过600亿坚戈。

据劳动和社会保障部消息，2023年一季度，共和国预算和国家社会保险基金已经向正在养育1.5岁以下婴幼儿的43.6万公民，拨付了儿童保育津贴。总拨付金额606 亿坚戈。

其中，截至今年 4 月 1 日，共有92 879名非工作妇女从共和国预算中领取总额79亿坚戈的 1.5 岁以下婴幼儿育儿津贴。根据孩子的出生次序不同（家中第一个孩子或第二、第三个等），可领取的津贴标准从5.76倍按月计算指数（2023年标准为19 872坚戈）到8.90倍按月计算指数（2023年标准为30 705坚戈）不等。

而国家社会保险基金每月向1.5岁以下婴幼儿发放的保育津贴为48 511坚戈。领取这一津贴的总人数为343 241人，已发放的总金额为527亿坚戈。

根据国家元首的命令，从2023年 1 月 1 日起，国家津贴和儿童保育社会津贴的支付期限已从一年增加到一年半。该规范由哈萨克斯坦共和国社会法典规定，旨在加强对多子女家庭的社会支持。

预计至2023年年底将有76万名母亲领取育儿津贴，为此从预算中分配了3345 亿坚戈的资金。

【编译：木合塔尔·木拉提】