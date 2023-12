1.5万哈萨克斯坦国民在“Coursera”教育平台上完成免费培训

哈通社/努尔苏丹/2月17日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息,在哈萨克斯坦劳动和社会保障部、人力资源开发中心和“Coursera”在线培训平台的联合项目框架内,有1.5万名哈萨克斯坦国民完成了各个领域的免费培训。

在2020年9月15日至2021年2月14日期间,“Coursera”平台为哈萨克斯坦国民的培训分配了配额。根据该项目的结果,超过1.5万人参加了来自谷歌、IBM、Facebook、斯坦福大学、耶鲁大学、约翰·霍普金斯大学、普林斯顿大学等世界各地的领先专家,教育组织和大学组织的约500门课程。项目参与者共完成了33.5万个小时的培训,约3000人完成了两门或两门以上的课程。

在哈萨克斯坦项目参与者中最受欢迎的教育领域是IT和计算机科学、商业、语言学习、人文和社会科学,以及个人发展。排名前5课程包括《立即教英语!技术丰富的教学》(Teach English Now! Technology Enriched Teaching)、《面向所有人的编程教学(Python入门)》(Programming for Everybody , Getting Started with Python)、《基础商务英语》(Business English: Basics)、《项目和产品工作中的敏捷软件开发》(Agile и Scrum в работе над проектами и продуктами)、《深入学习Python》。

在线教育在年轻人中尤其受欢迎:“26至30岁”、“21至25岁”年龄段的学生人数最多,其次是“31至35岁”和“20岁以下”的人群。

项目参与者获得并发展了沟通、创业、领导和管理、计算机编程和业务分析等方面的技能。

根据反馈,大多数参与者对有机会在世界著名的在线学习平台“Coursera”上学习需求技能感到满意。

【编译:阿拉依】