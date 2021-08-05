1-5月哈萨克斯坦小麦出口大幅增长

哈通社/努尔苏丹/8月5日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-5月，哈萨克斯坦累计出口小麦和混合麦228.57万吨，同比增长29.1%；实现出口额5.23亿美元，增长36%。

其中，向独联体国家出口159.17万吨，增长16.4%；出口额3.5亿美元，增长19.8%，主要出口目的地为乌兹别克斯坦（118.8万吨，+40.3%；2.5亿美元，+48.7%）；向非独联体国家出口69.4万吨，增长71.9%；出口额1.73亿美元，增长87.3%，主要出口目的地包括阿富汗（26.17万吨，+31.2%；0.58亿美元，+36.7%）、伊朗（17.65万吨，+443%；0.46亿美元，+643%）和中国（16.27万吨，+82.1%；0.43亿美元，+105.1%）。

6月，哈国内小麦收购平均价格8.53万坚戈/吨，同比上涨21.5%。其中，硬质小麦均价10.94万坚戈/吨，其他小麦均价8.42万坚戈/吨。5月，哈小麦出口均价同比下降0.1%，环比下降0.6%。其中，对独联体国家出口均价同比下降0.6%，环比下降0.9%；对非独联体国家出口均价同比上涨1.1%，环比上涨0.2%。

据哈种植业联盟预测，2021年，哈小麦平均收成不超过880公斤/公顷（上月预测为1000公斤/公顷）。如果收获季适逢多雨，小麦质量将受影响。业内人士预测，2021年，哈自俄罗斯谷物进口将呈现增长趋势，进口量将达200万吨。

2021年，哈小麦种植面积1290万公顷，较上年增长5.7%。哈小麦主产区包括阿克莫拉州（390万公顷，+6.8%）、科斯塔奈州（360万公顷，+5.8%）和北哈州（240万公顷，+5.9%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】