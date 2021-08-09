联合国：气温上升已逼近1.5摄氏度上限

哈通社/努尔苏丹/8月9日--据联合国新闻处消息，联合国政府间气候变化专门委员会今天发布报告指出，除非未来几十年内大幅减少温室气体排放，否则全球变暖幅度在21世纪将超过1.5摄氏度和2摄氏度。联合国秘书长就此发表声明指出，这份报告无疑是一记响亮的«警钟»。

根据政府间气候变化专门委员会第一工作组的报告，在考虑的所有排放情景下，«至少到本世纪中叶，全球地表温度将继续升高»。

报告强调，除非在未来几十年内大幅减少二氧化碳和其他温室气体排放，否则全球变暖幅度在21 世纪将超过 1.5摄氏度和2摄氏度。

报告指出，气候系统的许多变化与日益加剧的全球变暖直接相关，其中包括极端高温、海洋热浪，强降水的频率和强度增加，一些地区的农业和生态干旱，强热带气旋的规模，以及北极海冰、积雪和永久冻土层的减少。

«震耳欲聋的警钟»

秘书长古特雷斯表示，今天的报告是向人类发出的«红色代码»。这一记警钟可以说«震耳欲聋»，证据无可辩驳：化石燃料燃烧和森林砍伐造成的温室气体排放正在扼杀我们的星球，并使数十亿人面临直接风险。全球变暖正在影响地球上的每个地区，其中许多变化变得不可逆转。

他说：«世界已经危险地接近国际商定的气温上升应控制在1.5 摄氏度以内的上限。我们面临着在短期内达到 1.5 摄氏度的迫在眉睫的风险。唯有加紧努力，走上一条最雄心勃勃的道路，才能避免越过这个门槛。»

业已升温1.2摄氏度

古特雷斯强调：«我们现在必须果断行动，挽救 1.5摄氏度的目标。»

«现在的气温与工业化前相比已经升温1.2摄氏度，并且还在上升。近几十年来，变暖在加速。每上升一摄氏度的‘若干分之一’都休戚相关。»

他指出，温室气体浓度处于创纪录的水平。极端天气和气候灾害的频率和强度都在增加。这就是为什么今年在英国格拉斯哥举行的联合国气候大会如此重要的原因。

团结一致

古特雷斯指出，«我们社会的生存能力取决于政府、企业和民间社会的领导人团结一致支持1.5 摄氏度控温目标的政策、行动和投资。整个人类大家庭需要我们这样做，尤其是最贫穷和最脆弱的社区和国家，尽管他们对当今的气候紧急情况负有最少的责任，但受灾最严重。»

他表示，解决方案是明确的。如果我们以团结和勇气应对这场危机，那么实现包容性和绿色经济、繁荣、更清洁的空气和更好的健康对所有人来说都是可能的。 所有国家，尤其是二十国集团和其他主要排放国，都需要加入净零排放联盟，并在格拉斯哥大会之前通过可信、具体和增强的国家自主贡献和政策以加强他们的承诺。

深度削减碳污染

古特雷斯指出，我们需要立即就能源采取行动。如果现在不深度削减碳污染，控制升温1.5 摄氏度的目标将很快变得遥不可及。这份报告必须为煤炭和化石燃料«敲响丧钟»，以免它们摧毁我们的星球。

他强调，2021年后再不应该新建燃煤电厂。经合组织国家必须在 2030 年之前逐步淘汰现有煤炭，所有其他国家必须在 2040 年之前效仿。

各国还应停止所有新的化石燃料勘探和生产，并将化石燃料补贴转用于可再生能源。

到 2030 年，太阳能和风能的产能应该翻两番，可再生能源投资应该是现在的三倍，以便在本世纪中叶之前保持净零轨迹。

气候影响无疑会恶化。保护处于气候危机前线的人的生命和生计是一种明确的道德和经济责任。适应气候变化和增强气候抵御力的融资必须不再是气候方程中被忽视的一半。现在只有 21% 的气候支持用于适应。

气候融资

古特雷斯再次再次呼吁捐助者和多边开发银行将至少 50% 的公共气候资金用于保护人民，尤其是妇女和弱势群体。

他还指出，2019冠状病毒病大流行的恢复支出必须与《巴黎协定》的目标保持一致。与此同时，必须兑现十年前做出的每年筹集 1000 亿美元以支持发展中国家减缓和适应气候变化的承诺。

古特雷斯指出，气候危机给投资经理、资产所有者和企业带来了巨大的财务风险。 应衡量、披露和减轻这些风险。 我要求企业领导人支持最低国际碳价格，并使他们的投资组合与《巴黎协定》保持一致。公共部门和私营部门必须共同努力，以确保向净零全球经济的公正和快速转变。

没有时间拖延，也没有借口

最后，他说：«如果我们现在联合起来，我们就可以避免气候灾难。 但是，正如今天的报告所表明的那样，没有时间拖延，也没有借口。我寄希望于各国政府领导人和所有利益相关者确保格拉斯哥气候大会取得成功。»