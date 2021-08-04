哈萨克斯坦与欧盟1~6月贸易额达133亿美元

哈通社/努尔苏丹/8月4日 -- 据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会发布数据，2021年1-6月，哈萨克斯坦与欧盟贸易额达到133亿美元。其中，哈对欧盟出口106亿美元，同比增长3.5%；哈自欧盟进口27亿美元，同比增长5.8%。

出口方面，上半年，哈扩大对16个欧盟国家出口，包括葡萄牙（6400万美元，+34.4%）、西班牙（9.3亿美元，+70%）、法国（12亿美元，+15.6%）、荷兰（22亿美元，+21.4%）、瑞典（2430万美元，+67.2%）、波兰（2.6亿美元，+21.4%）、捷克（4560万美元，+21.7%）、斯洛伐克（87.2万美元，+172.3%）、斯洛文尼亚（520万美元，+15.4%）、爱沙尼亚（260万美元，+139.6%）等。哈对部分欧盟国家出口下降，包括比利时（1.2亿美元，-28.2%）、爱尔兰（1900万美元，-99.97%）、奥地利（75.6万美元，-68%）、拉脱维亚（1120万美元，-51.1%）、立陶宛（8910万美元，-66.6%）等。

进口方面，上半年，哈扩大自15个欧盟国家进口，包括葡萄牙（1030万美元，+21.9%）、比利时（6400万美元，+23%）、德国（8.9亿美元，+30.2%）、瑞典（8530万美元，+21.8%）、爱沙尼亚（900万美元，+53.7%）、马耳他（9.6万美元，+130%）、保加利亚（1800万美元，+35.1%）等。哈自部分欧盟国家进口下降，包括爱尔兰（5910万美元，-11.3%）、法国（3.27亿美元，-5.8%）、荷兰（1.1亿美元，-9.1%）、捷克（7810万美元，-34.6%）等。

【编译：木合塔尔·木拉提】