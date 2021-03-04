联合国儿童基金会: 全球超过1.68亿儿童所在学校已经完全关闭将近一年

哈通社/纽约/3月4日 —— 据联合国新闻处消息，根据联合国儿童基金会近日发布的新数据，由于新冠疫情导致的封锁，全球超过1.68亿儿童所在的学校已经完全关闭了将近一年。此外，全球约有2.14亿儿童——即七分之一——错过了超过四分之三的面对面学习机会。

这份针对学校关闭进行的分析报告的指出，自2020年3月至2021年2月，全世界有14个国家基本上保持关闭。其中三分之二的国家在拉丁美洲和加勒比，影响到近9800万学童。在这14个国家中，巴拿马的学校关闭时间最长，其次是萨尔瓦多、孟加拉国和玻利维亚。

儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔说: “随着新冠大流行一周年的临近，我们再次被提醒全球范围内灾难性的教育紧急封锁所带来的影响。 随着时间的推移，无法接受面对面教育的儿童越来越落伍，最边缘化的儿童付出的代价最大。我们负担不起这些孩子进入第二年的有限甚至没有在校学习机会的局面。我们应该不遗余力地保持学校开放，或者在重新开放计划中优先考虑这些儿童。”

研究表明，学校关闭对儿童的学习和健康会带来毁灭性的影响。最脆弱的儿童和那些无法获得远程教育的儿童永远不会回到教室的风险增加，甚至被迫接受童婚或成为童工。根据教科文组织的最新数据，由于学校全部或部分关闭，全世界超过8.88亿儿童继续面临教育中断。

世界上大多数学龄儿童依靠学校作为他们与同龄人互动、寻求支持、获得保健和免疫服务以及营养膳食的地方。学校关闭的时间越长，儿童与这些关键要素隔绝的时间就越长。

为了引起人们对教育紧急情况的关注，并提高人们对政府保持学校开放或在重新开放计划中优先考虑学校的必要性的认识，联合国儿童基金会今天公布了“大流行病中的教室”(Pandemic Classroom)，这是一个由168张空桌子组成的模型教室，每张桌子代表着生活在学校几乎完全关闭的国家的数百万儿童——这是对世界上每个角落仍然空着的教室的庄严提醒。

福尔说:“这个教室代表了数百万个空着的学习中心，其中许多几乎整整一年都空着。每个空椅子后面都挂着一个空背包——这是一个儿童被延迟的潜能的占位符。我们不希望紧闭的大门和封闭的建筑掩盖这样一个事实，即我们儿童的未来正被无限期地搁置。这个具有象征意义的教室向政府传达了一个信息:我们必须优先重新开放学校，我们必须比以前更好地优先重新开放学校。”