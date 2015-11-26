我国1.88亿公顷牧场仅有43%得到利用

哈通社阿斯塔纳11月26日电 记者从今日召开的马吉利斯（议会下院）有关有效管理和科学使用草原的相关会议获悉，我国目前共有1.88亿公顷牧场，但其中仅有43%得到利用，这些被利用的牧场，大部分位于居民点附近，且其中仍有一定规模的草场资源，因不明原因未被得到充分利用，2700万公顷草场已退化。

据马吉利斯议员、农业委员会委员杰克山拜•对塞巴耶夫介绍，我国大部分放牧点位于居民点附近，由于过度放牧，上述草场植遭到一定程度的破坏，水资源和环境也受到影响。 对塞巴耶夫说："我国目前共有2000万只（头）牲畜，其中属于私人或私营养殖企业的牲畜大部分被放牧在居民点附近的草场，过度放牧正在使这些草场退化、沙化，有些水草丰美、生机勃勃的草场，很有可能变成荒凉的沙漠，草场面积也将逐年减少，同时会导致饲草供应量短缺，上述因素最终将成为制约我国畜牧业规模化发展的主要因素。" 对塞巴耶夫表示，上述原因主要与相关法律法规体系不健全，监管管理制度不严有紧密联系，若不及时解决，会进一步加剧部分地区水、草场等自然资源的紧张程度。（编译：金桥）