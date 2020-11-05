1-9月哈萨克斯坦植物油产量达32.93万吨

哈通社/努尔苏丹/11月5日 —— 据Energyprom.kz网站公布的数据，2020年1-9月，哈萨克斯坦生产精炼和非精炼植物油32.93万吨，同比下降4.1%。

数据显示，超过2/3的植物油产量来自三个地区：东哈州（14.26万吨，-16.1%）、阿拉木图市（4.63万吨，-8.8%）、奇姆肯特市（3.49万吨，+42.8%）。

从品种来看，产量最高的是非精炼葵花油（13.28万吨，+2.3%）和精炼葵花油（8.46万吨，-8.3%）；大豆油产量1.9万吨（+4.2%）；红花油产量2100吨（-23.2%）；菜籽油产量4.89万吨（-13.7%）；棉籽油产量1.08万吨（-8.1%）。

据国家统计局数据，2020年1-8月，哈萨克斯坦植物油总体自给率达75.3%；出口植物油15.99万吨，同比增长17.6%。其中，葵花油自给率（含内销及出口）75.6%，进口（6.2万吨，-17.5%）占比24.4%；出口（7.86万吨，+50%）占比30.9%。

市场研究机构“哈萨克斯坦谷物和油料研究所”的统计显示，哈萨克斯坦本国油脂加工产能仅能保障50%的国内市场供应，其余主要依靠俄罗斯进口产品满足。由于俄罗斯葵花籽减产，预计进口俄产葵花油价格可能出现上涨。10月份，哈葵花油平均零售价格为475.6坚戈/升，同比上涨9.5%。