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    08:00, 11 10月 2018 | GMT +6

    10月11日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 哈通社为各位读者总结10月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    1011日，星期四

    10月11日是阳历一年中的第284天，离全年的结束还有81（闰年则还有82）。

    世界各国/地区节日：

    国际女童日 2012年联合国宣布每年的10月11日为国际女童日，这一主题日确认女童的各项权利，希望为女童提供更多的机会，并提高全世界对于女童面临的不平等待遇的认知，以期提高女童在教育、医疗、营养、法律和安全方面的待遇。

    巴什科尔托斯坦共和国日 巴什科尔托斯坦共和国是俄罗斯联邦主体之一。1990年的今天巴什科尔托斯坦共和国宣布独立。

    爱尔兰宪法日 爱尔兰共和国位于欧洲，是欧盟成员国之一。首都 - 都柏林，官方语言为爱尔兰语（即本土凯尔特语）及英语，官方货币为爱尔兰傍。每年10月10日为宪法日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1961 苏联首次在塞米巴拉金斯克核试验场进行地下核试验（1949年8月29日，苏联在塞米巴拉金斯克爆炸了第一颗试验性原子弹）。

    1997 哈萨克斯坦通过了《哈萨克斯坦-2030年 》发展战略。

    1997 哈萨克斯坦共和国武装部队军事学院成立。

    2007 纳扎尔巴耶夫总统批准"乔坎•瓦里汗诺夫"航海船首次考察任务。

    2011 中国北京市举行了阿斯塔纳文化日

    2016 哈萨克斯坦被非盈利组织"救助儿童会"评为适合女生生活的30个国家之一。

    2016 法国巴黎联合国教育、科学及文化组织总部举行了阿拉木图市阿拉木图建城1000周年展览会。

    2016 哈萨克斯坦当选第２６届万国邮联大会理事成员国。

    2017年 第十八届亚洲核合作论坛在阿斯塔纳举行。

    2017年 哈萨克斯坦首列跨血型肝脏移植手术在阿斯塔纳进行。

    【编译：冰山】

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