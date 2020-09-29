布鲁塞尔将从10月1日起重启隔离限行措施

哈通社/布鲁塞尔/9月20日 – 布鲁塞尔政府为应对冠状病毒疫情将采取严格管制措施。

据悉，比利时在一周内将启动全国范围内的隔离限行制度。

比利时国家安全委员会本月23日原本取消了强制口罩令以及对酒吧、餐厅等的人数限制。但这一决定遭到了该国医疗卫生领域专业人士的指责，称相关机构将他们的建议置之不理。弗拉芒大区五个大学的校长也对解除封锁的决定表示反对，并要求学生继续遵守之前的限行规定。

此后布鲁塞尔地方政府也开始实施旨在防范冠状病毒的相关措施。布鲁塞尔区域首长鲁迪·福沃特召集了包括19个市镇的市长、六个警察区的负责人、布鲁塞尔区总检察长等在内的应对危机紧急小组会议，

根据新的要求，布鲁塞尔市所有酒吧在每日23点必须停止工作（此前是凌晨1时）。23时至凌晨6时期间，不得进行10人以上聚集性活动。所有食品商店在22时前必须关门。禁止在街边集市就餐。

相关措施将从2020年10月1日起实施。

新措施的收紧归因于比利时首都感染人数的增加。 该国目前累计确诊人数达11.4万人，单日新增1300多例。

【编译：木合塔尔·木拉提】