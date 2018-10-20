10月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 哈通社为各位读者总结10月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月20日，星期六

10月20日是阳历一年中的第293天，离全年的结束还有72（闰年则还有73）。

世界各国/地区节日：

世界骨质疏松日 世界骨质疏松日是一个于1996年6月24日由英国国家骨质疏松学会创办纪念日。1998年，世界卫生组织，将世界骨质疏松日改定为每年10月20日。

国际空中交通管制员日 1961年10月20日空中交通管制员国际联合会在美国成立。这成为了航空运输史的里程碑式事件，并为国际空中交通管制员日奠定了基础。此后，每年的10月20日被定为国际空中交通管制员日。

世界统计日 2010年2月第41届统计委员会会议上，联合国统计委员会提出了2010年10月20日庆祝世界统计日的拟议（41/109决议）。认识到编制反映国家进程的可靠、及时的统计数据和指标，对于知情决策和监测千年发展目标的实施是必不可少的，联合国大会在2010年6月3日通过了A/64/267决议，正式指定2010年10月20日为首个世界统计日。

世界厨师日 世界厨师日是世界厨师联合会（WACS）于2004年3月在爱尔兰都柏林召开的第31届世厨联代表大会上提议，确定每年的10月20日定为世界厨师日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1933年 阿里法拉比国立大学的成立奠定了基础，并于1934年2月15日正式成立。大学成立最初只有物理-数学和生物学院，而今天阿里法拉比国立大学成为了哈萨克斯坦顶尖教育机构。

1934年 塞梅教育学院成立，成立最初曾命名为"塞梅教师学院"，而在1937年改名为塞梅教育学院。1939年学院以革命家克鲁普斯卡娅的名字命名。1993学院以沙卡热姆∙库达伊别尔德的名字重新命名。

1995年 哈萨克斯坦总统办公厅成立。

1995年 根据总统令，哈萨克斯坦在英国和北爱尔兰开设使馆。

1997年 根据总统令，正式宣布阿克莫拉市为哈萨克斯坦的新首都。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会第16次会议在阿斯塔纳召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议。

2014年 哈萨克斯坦同毛里求斯正式建立外交关系。

2015年 科威特驻哈萨克斯坦新使馆大楼正式开放。1993年2月11日，哈萨克斯塔与科威特正式建立外交关系。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统接受CNBC阿拉伯台采访。

2017年 人类首位宇航员尤里•加加林雕像在阿斯塔纳落成。

【编译：冰山】