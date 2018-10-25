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    08:00, 25 10月 2018 | GMT +6

    10月25日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 哈通社为各位读者总结10月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    10月25日，星期四

    10月25日是阳历一年中的第298天，离全年的结束还有67（闰年则还有68）。

    世界各国/地区节日：

    国际妇女和平日 根据国际妇女民主联盟的决定，自1980年以来裁军周期间（10月24-31日）举行的节日。

    立陶宛宪法日 立陶宛宪法于1992年10月25日全民公决通过，并于11月2日开始生效。1996年7月和12月经过两次修改。立陶宛宪法日已被列入公务假期，但并未得到国家节日地位。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1972年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会512号决议，塔勒德库尔干教育学院成立。1977年该教育机构以哈萨克著名作家伊利亚斯•詹苏格洛夫的名字命名。1994年重新命名为塔勒德库尔干国立大学，5年后又被命名为詹苏格洛夫杰特苏国家大学。

    1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会通过 "关于成立国家独立代表团"的决议。

    1994年 哈萨克斯坦举行了印度文学日。

    1995年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、中国签署《关于在边境地区加强军事领域信任》的协定。

    1997年 阿拉木图市举行苏联英雄阿利娅∙莫达古洛娃和曼叙克∙买梅托娃的纪念碑揭幕仪式。

    2000年 纳扎尔巴耶夫总统文化中心在阿斯塔纳设立。

    2007年 《纳扎尔耶夫：哈萨克斯坦是各民族共同的家》书籍波兰语版在波兰首都华沙正式亮相。

    2013年 塔拉兹市举行了托列毕官诞辰350周年纪念碑揭幕活动。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统对沙特阿拉伯进行工作访问期间，参观了先知穆罕默德清真寺。

    【编译：冰山】

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