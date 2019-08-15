未来10年首都努尔-苏丹人口将超过300万

哈通社/努尔-苏丹/8月15日—据劳动力资源开发中心新闻消息，未来十年内，首都努尔-苏丹市的人口数量将超过300万。

消息称，劳动力资源开发中心对国家经济部统计委员会发布的相关数据进行了分析：若哈萨克斯坦出生率和死亡率保持去年的平均水平，而移民流量保持过去五年的平均水平，预计全国人口总数2027年将达到2000万，2050年将达到2450万人。

此外，国内城市化规模不断扩大。根据官方数据统计显示，截至2019年7月1日，哈萨克斯坦总人口数达到了1850.79万人，较年初增长了11.2万人，其中74.3%的人为城市居民。目前，阿拉木图、努尔-苏丹和奇姆肯特市的人口数量占全国总数的22%。

而到2050年，首都努尔-苏丹人口总数将超过310万，较2018年增长194%；阿拉木图人口总数将超过330万，增长82%；而奇姆肯特市人口总数将达到260万，增长167%。

同时，国内石油生产地区的人口总数也将急剧增长。据估计，2050年，曼格斯套州人口数将达到136万（2018年为66.93万），阿特劳州人口数将达到110万（2018年为62.72万）。

然而可以预想的是，全国各地区间人口变化将出现不平衡，截至2050年，阿克莫拉、卡拉干达、巴甫洛达尔、北哈和东哈州将呈现人口下降趋势，其总人数或将降至130万，与2018年相比减少24%。仅今年上半年，这些地区的人口数就减少了8.3万。

【编译：达娜】