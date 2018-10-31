10月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 哈通社为各位读者总结10月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月31日，星期三

10月31日是阳历一年中的第304天，离全年的结束还有61（闰年则还有62）。

世界各国/地区节日

世界城市日 联合国大会在其通过的第68/239号决议中，将每年的10月31日指定为世界城市日。预计这一国际日将极大地促进国际社会对全球城市化的兴趣，推动各国在应对城市化所带来的机遇与挑战方面的合作，并为全世界的可持续城市发展做出贡献。

世界勤俭日 1924年来自世界各地的29个国家参加了在意大利米兰举办的第一届国际储蓄银行大会（International Savings Bank Congress），会议的最后一天（10月31日），意大利教授Filippo Ravizza倡议大会的最后一天为"国际节能日"，之后大会通过决议决定创立一个致力于促进全世界共同勤俭节约的"世界勤俭日"。联合国人口基金会发布的2006年世界人口现状报告显示，世界人口已经突破65亿，并且该年会达到65.6亿。仅就地球资源消耗来说，人类也必须做到勤俭节约。因而确立10月31日为"世界勤俭日"。

万圣夜 万圣夜（英语：Halloween，为"All Hallows' Eve"的缩写，意为"万圣节（诸圣节）的前夜"），意为万圣节前夕，中文常讹称为万圣节，在每年的10月31日，是西方世界的传统节日，主要流行于撒克逊人后裔云集的美国、不列颠群岛、澳大利亚、加拿大和新西兰等西方国家。当晚小孩会穿上化妆服，戴上面具，挨家挨户收集糖果。

厄瓜多尔国旗日 厄瓜多尔国旗为一面三色旗，由黄、蓝、红三条横条（即米兰达三色）组成。中间有国徽者为政府旗及军旗，无者为民用旗。目前的厄瓜多尔国旗色彩采用于1860年9月26日，1900年12月5日旗帜中央增添国徽，2009年11月16日将纵横比例由1:2改为2:3。三色的解释为：黄色象征黄金、农业和矿业资源；蓝色代表天空、海洋和赤道；红色代表为自由和独立牺牲者的血。

国际黑海日 1996年黑海沿岸国家土耳其、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和格鲁吉亚签署《保护和恢复黑海战略行动计划》。该协议旨在保护黑海环境并不受污染源危害等问题。

俄罗斯手语翻译者日 2003年由俄罗斯聋人协会的倡议下设定10月31日为手语翻译者节。该节日主要目的为，让更多人关注聋哑人。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1871年 比尔詹与萨拉首次进行阿肯弹唱。

1937年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国人民委员理事会决议，塞梅教育学院成立。成立之初拥有物理-数学、俄语、俄语文学三个系以及该届76名大学生。

2005年 根据哈萨克斯坦政府决议国家航天委员会成立。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统对越南进行工作访问期间出席首届哈萨克斯坦-越南经济论坛。

2015年 根据2015米兰世博会国家馆投票结果，哈萨克斯坦馆入围3强。

2017年 哈萨克国际通讯社（Kazinform）同InDepthNews（IDN）新闻社签署合作备忘录。

【编译：冰山】