英国脱欧期限延长至10月31日

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 当地时间11日，欧盟27国领导人在布鲁塞尔举行峰会，讨论并同意将英国脱欧期限延后至10月31日。

各方强调称，此方案可让英国找出最好的脱欧方案。

BBC称，欧洲理事会主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk) 在会后记者会表示，此次延期为弹性延期，英国可以在期间做出任何决定。但他"向英国朋友发出信息"，"这一次，请別再浪费时间了！"

英国首相特里莎·梅（Theresa May，又译文翠珊）表示接受提议。她强调英国仍希望尽速离开欧盟。

欧盟成员国领导人去年11月批准与英国政府达成的"脱欧"协议，但该协议在英国议会下院的表决中屡屡受挫，导致"脱欧"无法如期在今年3月29日开始实施。

虽然此次欧盟紧急峰会同意英国"脱欧"延期，但欧盟并没有在核心立场上让步，特别是坚持退出协议不能重新谈判。欧洲理事会主席图斯克指出，英国可以重新考虑整个"脱欧"策略，这可能导致对"英欧未来关系宣言"的修改，但不能修改退出协议。



值得一提的是，会议结束时，欧盟领导人强调指出，英国如果不参加5月22日至26日举行欧洲议会选举，则必须在2019年6月1日之前退出欧盟（无协议脱欧）。