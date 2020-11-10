今年前10个月，哈萨克斯坦农业总产值达到5.4万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/11月10日---哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫在10日举行的政府例行会议上表示，根据2020年前10个月的结果，哈萨克斯坦农业总产值增长5.2％，达到5.4万亿坚戈。

农业部长指出，农业总产值实现增长主要是得益于农作物产量增加了7.1％。

就地区而言，三个州的农业产值增长水平高于全国平均水平（库斯塔奈州、阿克莫拉州和巴甫洛达尔州）。

农业部长在政府例行会议上表示，根据今年前10个月的结果，畜牧业总产值增长了2.7％，达到2.1万亿坚戈。与此同时，活重的肉类产量增加了3.7％，牛奶的产量增加了3.1％。粮食产量增长了3.4％，达到1.6万亿坚戈。加工大米的产量增加了36.8％，黄油的产量增加了17.1％，香肠的产量增加了14.6％，意大利面的产量增加了9.7％，谷物产量增加了5.6％，面粉产量增加了5.1%，发酵乳制品产量增加了4.5％，奶酪和干酪的产量增加了2.1％。

据农业部长介绍，农业固定资产投资额增长7.5％，达到4125亿坚戈，粮食生产产值增长20.1％，达到753亿坚戈。

【编译：阿拉依】



