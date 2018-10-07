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    10:02, 07 10月 2018 | GMT +6

    10月7日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/10月7日 -- 哈通社为各位读者总结10月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    10月7日,星期日

    10月7日是阳历一年中的第280天，离全年的结束还有85（闰年则还有86）。

    世界各国/地区节日：

    哈萨克斯坦教师节 每年10月的第一个星期日，是哈萨克斯坦的教师节。该日同时也是世界教师节，于1994年由联合国教科文组织发起，教师日旨在赞扬和感谢全世界教师为教育事业和人类作出的贡献，并引起对教师的世界性关注，帮助教师维护自身权益。每到这一天，全球超过100个国家举办庆祝活动。

    吉尔吉斯斯坦民航日 每年10月7日为吉尔吉斯斯坦民航日。根据政府决议，于1994年10月3日设立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1993年 阿拉木图市为著名作家伊利亚斯·叶森别尔林开设纪念博物馆。

    1994年 哈萨克国立大学成立60周年之际，为阿尔法拉比竖立纪念碑。

    1999年 德国柏林一街道以哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的名字命名。

    2000年 联合国教科文组织巴黎总部举行"突厥斯坦日"活动。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统会见国际顾问委员会代表。

    【编译：冰山】

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