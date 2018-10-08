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    08:05, 08 10月 2018 | GMT +6

    10月8日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/10月8日 -- 哈通社为各位读者总结10月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    10月8日,星期一

    10月8日是阳历一年中的第281天，离全年的结束还有84（闰年则还有85）。

    世界各国/地区节日：

    马其顿独立日 马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。1991年10月7日获得独立。

    克罗地亚独立日 克罗地亚共和国是一个位于中欧、地中海和巴尔干半岛交会处的单一议会共和制国家，首都与最大城市为萨格勒布。1991年6月，克罗地亚宣布自南斯拉夫联邦独立，其宣言于同年10月8日开始生效。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克纪念碑揭幕仪式。

    2010年 Forbes Style杂志将"可汗之帐"商业娱乐中心评为世十大界优秀生态建筑之一。

    2012年 哈萨克斯坦驻土耳其安塔利亚领事馆举行开馆仪式。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统会见比利时国王菲利普。

    2015年 塔拉兹市举行"哈萨克汗国500周年"纪念碑揭幕仪式。

    2017年 哈萨克斯坦时尚周在马德里举行。

    【编译：冰山】

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